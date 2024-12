Mãe de Virginia Fonseca compartilha cliques da viagem em família - reprodução Instagram

Publicado 09/12/2024 14:15 | Atualizado 09/12/2024 14:20

Rio - Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virgínia Fonseca, encantou seus seguidores nas redes sociais com um álbum de fotos de sua viagem recente às Bahamas. Em uma postagem no Instagram, ela compartilhou diversos cliques feitos durante o passeio em um resort localizado no Caribe.



A legenda da publicação destacou a importância das memórias criadas durante as férias. "Colecionando lembranças, momentos inesquecíveis", escreveu Margareth. As imagens mostram a matriarca da família de biquíni, aproveitando o dia de sol na piscina, além de registros ao lado de Virgínia, Zé Felipe, sua filha Maria Alice e alguns amigos.



