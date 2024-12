Sandra Annenberg faz tatuagem e explica homenagem ao pai - Reprodução / Instagram

Sandra Annenberg faz tatuagem e explica homenagem ao paiReprodução / Instagram

Publicado 09/12/2024 09:20 | Atualizado 09/12/2024 09:20

Rio - Sandra Annenberg, de 56 anos, compartilhou no Instagram, neste domingo (8), que fez a segunda tatuagem. A jornalista e apresentadora explicou que as duas tattoos são homenagens para familiares. A primeira foi para a filha, Elisa Annenberg-Paglia, de 21, e a mais recente para o pai.

"Nunca pensei em fazer tatuagem. Pelo contrário, confesso, torcia um tanto o nariz… achava estranho pensar em imprimir na minha pele algo que fosse pra sempre. E, como judia, também associava aos números marcados no meu povo como se fosse gado e não um ser humano", iniciou Sandra na legenda da publicação.A apresentadora do "Globo Repórter", da TV Globo, contou como surgiu a vontade de fazer a primeira tattoo. "Mas um dia minha filha quis fazer uma tatuagem… Eu a incentivei e fui junto. Resolvi fazer o mesmo símbolo que ela mas num estilo diferente. 'Chai': em Hebraico significa 'Vida' e corresponde ao número 18, dia de nascimento da minha filha", explicou. A única herdeira é fruto do relacionamento de Sandra com o também jornalista Ernesto Paglia, de 65. Eles são casados há 27 anos.Em seguida, ela deu detalhes sobre a tatuagem mais recente. "Hoje uma 'fada' tatuou uma peça de xadrez em mim. Uma homenagem ao meu pai, um apaixonado pelo jogo de tabuleiro. Perguntei a ele qual peça ele mais gostava. Ele respondeu de pronto: 'A Rainha!' Pra meu espanto retruquei: 'Achei que era o Rei'. Ele disse: 'O Rei é um bobão, não faz nada. A Rainha é quem manda em tudo e ganha o jogo!' Esta tattoo é pra ele e sua rainha, minha 'boadrasta' há mais de 50 anos", contou Sandra.Nos comentários da publicação, famosos e internautas reagiram. "Amei saber que somos 'do mesmo' nisso também. Tatuadas", disse a apresentadora do "Fantástico", da TV Globo, Poliana Abritta. "A rainha do jornalismo brasileiro, tatuou uma rainha do tabuleiro. Nada mais justo", comentou um usuária das redes sociais. "Amei o texto, os significados e as tattoos. Te amo, Sandra! Impossível não gostar e admirar você", declarou uma seguidora.