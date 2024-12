Bruno de Luca - reprodução Instagram

Publicado 08/12/2024 17:15

Rio - Bruno de Luca compartilhou um momento de reflexão em seu Instagram nesta sexta-feira (6). O apresentador, de 42 anos, gravou um vídeo para falar sobre os cabelos brancos que começaram a surgir em 2017 e como a mudança afetou a percepção das pessoas e a sua própria. “Desde 2017, 2018, comecei a ter cabelos brancos. Tudo começou com uma mecha na frente, que chamava muita atenção. Quando eu conversava com as pessoas, elas ficavam olhando para o alto e se surpreendiam", contou.



Durante o vídeo, Bruno explicou que escolheu pintar os cabelos para evitar que as pessoas o associassem ao envelhecimento. Por trabalhar em um canal voltado para o público jovem, ele temia ser visto como um “tiozão”. “Eu não queria aceitar que a maturidade tinha que chegar. Queria continuar vivendo minha juventude, mas o cabelo branco me trazia de volta para a realidade de que o tempo estava passando."Recentemente, Bruno decidiu parar de tingir os fios e assumir o visual grisalho. Ele revelou que essa escolha reflete uma fase de maior aceitação pessoal e amadurecimento. “O cabelo branco virou tipo uma cicatriz que mostra que tô gasto mesmo. Quando olho no espelho, penso: ‘A vida passou. Tu viveu e não é mais adolescente.’ Isso me faz encarar o dia com mais vontade, mais curiosidade.”Encerrando o vídeo, Bruno incentivou os seguidores a compartilharem suas experiências com cabelos brancos, seja na aceitação ou na decisão de pintar. “Por que tanta polêmica em ter cabelo branco? Como foi com vocês? Aceitaram? Assumiram ou pintaram? Conta aí nos comentários."