Luana Piovani elogia show de Fernanda Abreu no Copacabana PalaceReprodução do Instagram

Publicado 08/12/2024 14:51 | Atualizado 08/12/2024 14:53

Rio - Neste domingo (8), Luana Piovani, de 48 anos, acordou animada e apareceu nos Stories do Instagram cantando e dançando 'Rap das Armas', de Cidinho e Doca. Com a música rolando ao fundo, a atriz comentou sobre a noite anterior, quando aproveitou um show de Fernanda Abreu, de 63 anos, no Copacabana Palace.

"Gente, fui ontem em uma festa, olha minha voz. A gente tá de folga", brincou Luana no início do vídeo. "Preciso contar isso pra vocês. Passei a tarde estudando as casas de show do Rio, porque eu queria ir em um show. Não me identifiquei com nada que estava rolando até que meus amigos... Beto, meu amado, falou: 'Tem show da Fernanda Abreu no Copacabana Palace'. E eu falei: 'Oi?'".

Para finalizar, explicou o motivo de estar com 'Rap das Armas' na cabeça: "E aí ela termina cantando... Fernanda Abreu, deusa maravilhosa. Finalizou cantando uns funks antigos e, poxa vida, como eu gosto de funk antigo. Acordei numa vibe maravilhosa".

Durante a madrugada, Luana já havia publicado um vídeo em que aparece em cima do palco da artista, rebolando ao som de 'Se Ela Dança Eu Danço', de MC Leozinho.