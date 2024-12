Gisele Bündchen mostra a barriguinha da terceira gravidez - Reprodução/TMZ

Publicado 08/12/2024 11:24

Rio - Gisele Bündchen, de 44 anos, passou o sábado (7) na companhia do namorado, Joaquim Valente, de 37, e dos filhos, Vivian, 12, e Benjamin, 14, frutos de sua união com o jogador de futebol americano Tom Brady, 47. A família desfrutou de um passeio na Costa Rica, destino preferido da modelo.



Em fotos publicadas pelo TMZ, Gisele foi flagrada dirigindo um jipe ao lado da família. Para o passeio, ela optou por um cropped branco, revelando a barriga de sua terceira gravidez, combinado com uma saia de crochê.

Este é o primeiro filho da modelo com o instrutor de jiu-jitsu. A notícia da gravidez veio à tona no início de outubro, após especulações sobre o motivo pelo qual Gisele teria recusado participar do retorno do 'Victoria's Secret Fashion Show'. De acordo com a imprensa internacional, ela está no segundo trimestre da gestação.A viagem, que já dura alguns dias, também marcou a celebração do aniversário de Vivian, que completou mais um ano de vida em 5 de dezembro.