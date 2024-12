Larissa Manoela posa de biquíni em meio à natureza na Tailândia - Reprodução / Instagram

Publicado 08/12/2024 08:43

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, deixou uma de suas tatuagens à mostra ao posar de biquíni em recente viagem que fez à Tailândia ao lado do marido, André Luiz Frambach, de 27. Neste sábado (7), a atriz usou as redes sociais para compartilhar o registro em meio a natureza.

Na legenda da publicação, Larissa foi breve: "Nature", natureza em inglês. Emojis de folha, coração verde e uma palmeira acompanhavam a palavra. No post, ela surgiu de biquíni lilás com os cabelos presos. Por causa da roupa de banho, a tatuagem delicada que tem na costela ficou em destaque.

Durante a viagem, o casal resolveu entrar de cabeça na tradição tailandesa e fez uma tatuagem junto utilizando uma técnica milenar com bambu. "Sim, fiz uma nova tatuagem aqui na Tailândia junto com o Dé. Fiz a tattoo no bamboo, que é a técnica tailandesa", revelou Larissa Manoela ela no X, antigo Twitter.