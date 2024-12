Matheus Nachtergaele, Selton Melo - Leo Franco / AgNews

Matheus Nachtergaele, Selton MeloLeo Franco / AgNews

Publicado 07/12/2024 17:45 | Atualizado 07/12/2024 17:47

Rio - Selton Mello e Matheus Nachtergaele foram recebidos com entusiasmo no painel de "O Auto da Compadecida 2", durante a CCXP24, realizada neste sábado (7). O evento marcou um momento especial na cultura pop brasileira, com a primeira exibição pública do filme, esperado por milhares de fãs desde seu anúncio.



fotogaleria

Os atores, ao lado do diretor Guel Arraes e parte do elenco, subiram ao Palco Thunder, que estava lotado desde as primeiras horas do dia. Ovacionados, Matheus Nachtergaele declarou emocionado: "Minha alma está fora do corpo", refletindo o impacto do momento tanto para os artistas quanto para o público."Guardamos 25 anos de carinho para devolver ao público brasileiro. Chicó e João Grilo moram há 25 anos no coração de cada brasileiro".O longa será lançado em 25 de dezembro, data escolhida estrategicamente. Selton explicou: "É o maior presente de Natal que o público brasileiro poderia receber. Encontrar velhos amigos sempre é muito emocionante". O ator também relembrou falas icônicas do primeiro filme, como o inesquecível “Não sei! Só sei que foi assim”, arrancando aplausos da plateia.Com um roteiro que promete resgatar o humor e a sensibilidade do clássico, "O Auto da Compadecida 2" busca reafirmar sua relevância cultural e sua conexão com o público. Nas palavras de Nachtergaele, o filme é ao mesmo tempo “arrojado e arcaico”.