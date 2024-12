Simony se desculpa por ausência na vida do filho - Reprodução

Simony se desculpa por ausência na vida do filhoReprodução

Publicado 07/12/2024 12:03

Rio - Nesta sexta-feira (6), a cantora de Simony, de 48 anos, celebrou um momento especial: a formatura do filho Anthony, de 11, que concluiu o ensino fundamental. Ela utilizou as redes sociais para compartilhar fotos e vídeos da cerimônia de colação de grau.



"O maior orgulho de uma mãe é ver seu filho se formar. Com tantas dificuldades que passamos, ele se esforçou", escreveu na legenda da publicação. Simony também aproveitou para expressar sua gratidão à professora de Anthony, mencionando os desafios que a família enfrentou nos últimos anos.

Além disso, pediu desculpas por não ter estado presente em alguns momentos importantes da vida do filho. "Maria Cristina, muito obrigada por nos ajudar. Você foi fundamental. Eu muitas vezes fiquei fazendo trabalhos com ele cansada de viagens, mas nunca deixei de participar como pude. Me perdoa, filho, por não estar sempre. Estou sempre atrás de um futuro melhor para nós. Te amo! Parabéns", declarou.