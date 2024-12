Sabrina Sato se diverte com passeio em carrinho de pelúcia em shopping de SP - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato se diverte com passeio em carrinho de pelúcia em shopping de SPReprodução / Instagram

Publicado 07/12/2024 09:35

Rio - Sabrina Sato mostrou que se divertiu ao ir às compras em um shopping em São Paulo, nesta sexta-feira (6). Nos Stories, do Instagram, a apresentadora compartilhou o momento em que deu um passeio em um carrinho de pelúcia.

Ao som de "Girls Just Want to Have Fun", de Cyndi Lauper, Sabrina deu algumas voltinhas com o brinquedo, enquanto o usava como suporte para várias bolsas de compras. "Meu jeitinho de fazer compras de Natal", escreveu ela.

Karina Sato, irmã e empresária da apresentadora, também compartilhou o momento, de outro ângulo, em suas redes sociais. "A Mamãe Noel chegou diferente, né, Sabrina Sato", brincou ela, que colocou de fundo a música "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carrey.