Anittareprodução Instagram

Publicado 07/12/2024 19:02

Rio - Anitta movimentou as redes sociais neste sábado (7) ao compartilhar uma foto completamente nua. A cantora, que se apresentou no Carnatal 2024, festival em Natal (RN), posou diante da praia usando apenas pompons de líder de torcida rosa para cobrir parte do corpo. A imagem destacou ainda a tatuagem que a artista tem na costela.



"Chegou a minha cabeça [adereço da fantasia para o carnaval]. Pensei: 'essa cabeça tá muito linda, não precisa de mais nada'. Eu estava me achando e celebrando. Não está aparecendo nada de mais", declarou a cantora em referência ao clique feito na mesma sacada em 2023.O Carnatal, conhecido como o maior carnaval fora de época do mundo, acontece no entorno da Arena das Dunas. O evento reúne cerca de um milhão de pessoas ao longo de quatro dias de festa e está no Guinness Book por sua grandiosidade.Este ano, o festival começou na sexta-feira (6) e segue até domingo (8). Anitta, que é uma das atrações principais, celebrou o sucesso do evento nas redes sociais: "Sold out hoje. Já estou em Natal, vai ser maravilhoso esse Carnatal. Que alegria. Cantar muito, dançar muito. Gratidão Deus, tudo sempre perfeito", disse ela ao compartilhar um vídeo com os fãs.Para a edição de 2024, a equipe de Anitta conta com uma estrutura robusta: seis vans foram disponibilizadas exclusivamente para transporte de produção, banda e equipe. A escolha do tema "esportes" também trouxe uma novidade no visual da cantora, que optou pelos pompons como adereço.