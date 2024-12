Thaila Ayala compartilha experiência negativa de exposição às telas do filho - Reprodução do Instagram

Publicado 07/12/2024 15:54

Rio - Thaila Ayala, de 38 anos, compartilhou sua experiência com a exposição de seu filho, Francisco, de 3, às telas. Durante uma conversa no programa 'Mil e uma T(r)etas', que apresenta no YouTube, a atriz contou que, ao perceber que o pequeno parou de responder aos comandos, ficou preocupada e até cogitou a possibilidade de ele ter algum grau de autismo.

"Não eram horas, nem todos os dias, mas tinha bastante comparado a zero (contato)... A evolução dele parou, estagnou. Foi muito bizarro, foi muito marcante", contou.

Após consultar o médico e seguir suas orientações, Thaila optou por eliminar completamente o tempo de tela do filho e se surpreendeu com a transformação após dez dias sem o uso de dispositivos. "Do alto do meu privilégio e com toda rede de apoio que eu tenho. Em 10 dias sem tela, eu tinha outra criança em casa. Vi na prática", disse a atriz.

Thaila é casada com o ator Renato Góes, com quem tem também Tereza, de 1 ano e 7 meses.