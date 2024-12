Yanna Lavigne e Bruno Gissoni são pais de Madalena, de 7 anos, e Amélia, de 2 - Reprodução / Instagram

Publicado 07/12/2024 11:56

Rio - Yanna Lavigne usou as redes sociais para publicar uma carta aberta para a filha mais velha, Madalena, de 7 anos, fruto do relacionamento com Bruno Gissoni. No post, ela refletiu sobre a dualidade de sentimentos da maternidade em um relato emocionante escrito enquanto as duas estava a caminho da Disney para uma 'viagem das meninas'. A atriz também é mãe de Amélia, de 2 anos.

No texto, a atriz conta que reflete sobre o dia, e até mesmo chorar escondido, quando a filha dorme. No relato, ela revela que anda se cobrando a ser uma boa mãe e desabafa sobre seus sentimentos quando não consegue que tudo saia da maneira que quer.

"Eu penso muitas coisas enquanto você dorme, nesse momento que eu consigo respirar e recapitular todas as minhas atitudes quanto mãe do dia, posso chorar escondidinho de você. A cabeça vira um mix de noia do que eu poderia ter feito e não fiz, nas hipocrisias que potencialmente criei na sua frente sem perceber e a maior delas é cobrar de você o que eu não tenho espelhado pra ti. Tenho vibrado muito na falta, na cobrança e na autopunição constante, na sede de não errar só enxergo minhas falhas e descarto minhas batalhas, como se o que funciona em harmonia não contasse pq eu quero sempre mais", iniciou.

Ela segue fazendo uma comparação entre liberdade e maternidade usando um sutiã como exemplo. Para ela, que gosta tanto de ser livre, o que surge como um empecilho se transforma em um amor imensurável.

"Reflito como uma tormenta infinita essa experiência de ser mãe, da força e consequência de minhas escolhas que recaem sobre vocês. De como eu aprecio tanto minha liberdade a ponto de ter pavor de sutiãs, e grande parte da minha irritação maternal é sentir quando ela se esvai. Mas o que seria mais libertador do que amar infinito a ponto de ser inquietante, uma catapulta pra me tornar cada dia melhor, como gasolina, motor…", seguiu.

Na carta, Yanna deseja que a filha viva de tudo e aproveite cada fase da infância. "Que você realize todos os seus sonhos enquanto criança, (enquanto adulta você vai querer me resolver na sua terapia) que você viva o lúdico o máximo possível sem se cobrar tanto e aproveite as oportunidades do agora, menos posicionamento e mais ação. Menos julgamento e mais reflexões".

"Aos seus 7 anos indo pela minha primeira vez na Disney eu ganhei uma amiga, que limpa minhas lágrimas enquanto eu fico emocionada com um livro e vai na montanha russa com todo pavor do mundo mas até nas alturas e adrenalina colo de mãe é lugar seguro pra gritar aproveitando o frio na barriga. Carta aberta para Madazinha, no dia em que eu te olhava dormir indo pra nossa primeira viagem de meninas! É para Meme também, na próxima ela vem conosco e a viagem de meninas ganhará nossa chefinha", finalizou ela.