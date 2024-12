Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2024 21:53

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, encantou os seguidores ao compartilhar nesta sexta-feira (06) registros de um ensaio fotográfico usando um vestido rosa. A cor do look foi inspirada em uma personagem do filme "Wicked", que se passa antes da história de "O Mágico de Oz".

fotogaleria "Glinda Vibes", escreveu na legenda. A atriz ganhou elogios do marido, André Luiz Frambach. "Rosa é a sua cor", afirmou nos comentários.

Os internautas também aprovaram o figurino usado pela artista. "Eu amo você de rosa", disse uma seguidora. "A versão mais linda da Glinda", exaltou outra. "Encantada por essas fotos ", declarou uma terceira.