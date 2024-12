Sasha Meneghel - reprodução Instagram

Publicado 07/12/2024 20:08

Rio - Sasha Meneghel revelou um pouco mais de sua viagem ao Ceará ao publicar neste sábado (07) um álbum de fotos. A empresária aproveitou dias de descanso ao lado do marido, João Lucas, em um dos resorts mais exclusivos da região.



Entre as imagens, chamou atenção um clique em que Sasha aparece de topless admirando a paisagem do mar. A publicação veio acompanhada de uma legenda breve, mas cheia de carinho: "fui muito feliz no Ceará".O casal escolheu o Carmel Taíba Exclusive Resort como destino para a estadia. O local é conhecido pelo alto padrão de conforto, com diárias que começam a partir de R$ 3.425,00. João Lucas, marido da empresária, não deixou o momento passar em branco e se declarou nos comentários: "Linda, te amo". Os seguidores também elogiaram Sasha: "Elegância é o nome dela" e "Admiro muito ela!". Outro destaque foi a comparação feita por um fã: "É impressão minha ou ela tá cada vez mais a cara da Hailey Bieber?".