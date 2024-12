Ana Hickmann se manifesta após Justiça proibir venda da casa onde morava com ex-marido - Reprodução / Instagram

Publicado 07/12/2024 17:05

Rio - Ana Hickmann descobriu recentemente uma nova dívida milionária vinculada ao seu nome. O caso envolve um contrato de empréstimo assinado em 2023 pela empresa Dohran Serviços Financeiros, especializada em crédito para investidores. O contrato foi firmado por Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, pouco antes do término do casamento.

O empréstimo, realizado em maio de 2023, previa 33 parcelas de R$ 250 mil. O valor total da transação, que Ana afirma desconhecer, representa um montante significativo. A defesa da apresentadora, atualmente no comando do programa Hoje em Dia da Record, afirma que ela não autorizou nem reconhece a transação. “Minha cliente não tem qualquer relação com esse contrato e não recebeu nenhum valor da empresa”, declarou o advogado da apresentadora.

Os documentos da transação contêm a assinatura de Alexandre Correa, o que reforça a tese de que ele teria realizado a operação sem o consentimento de Ana. Um laudo técnico elaborado pela polícia civil de São Paulo também apontou que a assinatura dela não é autêntica.

Histórico de acusações contra Alexandre Correa

Essa não é a primeira vez que Alexandre enfrenta acusações relacionadas a movimentações financeiras durante o casamento. Segundo a equipe jurídica de Ana, ele teria desviado cerca de R$ 50 milhões para contas privadas. Esse valor incluiria o montante dessa nova dívida milionária.

A equipe jurídica de Ana Hickmann informou que prepara ações para anular a cobrança da dívida e buscar reparação judicial. “Nosso foco é proteger a integridade financeira da minha cliente e responsabilizar os envolvidos”, destacou o advogado. Até o momento, Alexandre Correa não se manifestou sobre as acusações. Enquanto isso, o caso segue repercutindo tanto na imprensa quanto no meio jurídico.