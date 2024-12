Maíra Cardi e Sophia - Reprodução Instagram

Publicado 07/12/2024 16:09

Rio - Maíra Cardi compartilhou nas redes sociais a reação de sua filha Sophia, de 6 anos, ao descobrir que teria um irmãozinho. A menina demonstrou resistência ao anúncio, associando a gravidez da mãe ao trauma que viveu após a morte da antiga babá, que faleceu devido a complicações no parto em setembro deste ano.



“A Sofia não queria que eu engravidasse, porque a babá, que cuidava dela no final de semana, ficou grávida e ela faleceu depois do parto. Então, na cabeça da Sofia, quem engravida pode morrer e desde então ela ficou muito traumatizada”, revelou Maíra.O trauma de Sophia se intensificou quando a nova babá, que assumiu o lugar da antiga cuidadora, também anunciou uma gravidez pouco antes de Maíra. A coach fitness compartilhou que isso causou mais medo na menina: “Uma semana antes de mim, a babá que começou a trabalhar no lugar da Thais ficou grávida, e a Sofia ficou bem abalada com isso, meio que assustou.”Para tranquilizar a filha, Maíra sugeriu que Sophia fizesse uma oração pedindo por um irmãozinho. Assim, a menina participou do momento em que a influenciadora fez o teste de gravidez, ajudando-a a lidar melhor com a notícia.Após superar o susto inicial, Sophia já aceita melhor a chegada do bebê. O filho mais velho de Maíra, Lucas, também comemorou a novidade. Maíra, que acreditava ser impossível engravidar novamente, destacou a importância dos cuidados médicos nesta fase: ela realiza exames e consultas regularmente para garantir sua saúde e a do bebê.