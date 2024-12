Patricia Abravanel - reprodução Instagram

Publicado 07/12/2024 23:09 | Atualizado 07/12/2024 23:10

Rio - A CCXP24, maior evento de cultura pop do mundo, se tornou palco de uma homenagem a Silvio Santos na tarde deste sábado (07). Patrícia Abravanel, filha do icônico apresentador, marcou presença e emocionou ao relembrar o pai, falecido há pouco mais de três meses.



Patrícia usou uma camiseta que chamou atenção do público. A peça trazia o rosto de Silvio Santos com óculos escuros e a frase “Má Ôe”, expressão marcante na carreira do comunicador. O figurino trouxe uma forte conexão emocional, especialmente para os fãs que acompanhavam o trabalho do apresentador.A escolha da camiseta, somada ao carisma da apresentadora, gerou grande repercussão nas redes sociais. A frase “Má Ôe” reforçou o impacto cultural de Silvio Santos e mostrou como seu humor e irreverência continuam vivos na memória popular.Patrícia Abravanel assumiu o "Programa Silvio Santos" em 2022, após o afastamento do pai. Desde então, ela tem mantido o nome e a essência do programa como uma forma de preservar o legado deixado pelo fundador do SBT.Mais do que um evento de cultura pop, a CCXP24 se destacou como um espaço de celebração de histórias. A homenagem a Silvio Santos simbolizou a conexão entre gerações e reforçou a relevância do apresentador na história da televisão brasileira.Patrícia Abravanel segue à frente do programa que leva o nome do pai, unindo tradição e inovação para continuar encantando o público. Sua participação no evento foi um lembrete de que o legado de Silvio Santos segue brilhando em diferentes plataformas e gerações.