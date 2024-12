Maiara e Maraísa - Reprodução TV Globo

Publicado 07/12/2024 21:14 | Atualizado 07/12/2024 21:16

Rio - Maiara e Maraisa, uma das duplas sertanejas mais queridas do Brasil, receberam Marcos Mion em sua fazenda em Aruanã, Goiás, para uma entrevista emocionante no Caldeirão. Durante o encontro, além de relembrarem sua trajetória musical, as irmãs abriram o coração sobre os sonhos pessoais que ainda desejam realizar.



Maiara não segurou as lágrimas ao revelar o desejo de ser tia e ver sua irmã Maraisa vivendo a maternidade. "O meu maior sonho é que a Maraisa seja mãe. E ela será uma mãe maravilhosa. Estou doida para isso acontecer. Seria uma alegria imensa se eu recebesse essa notícia agora. É o sonho da minha vida", desabafou a cantora, emocionando a todos.Noiva do empresário Fernando Mocó, Maraisa afirmou que a maternidade é sua principal meta. “O meu maior sonho é ter filhos. Está nos planos e estou fazendo de tudo para acontecer”, disse. Ela também falou sobre como Fernando trouxe uma nova perspectiva para sua vida. "Ele deu uma quebrada em mim. Eu era aquela pessoa que falava que não queria casar, não queria ter filhos. Agora, minha vida é outra. Vou morar com ele numa casa, Maiara vai ter o quarto dela".O casal, que se reconciliou após um breve término do noivado em julho deste ano, está planejando o casamento para 2025, embora ainda não tenha definido a data.Entre declarações emocionantes, as irmãs destacaram o orgulho e a admiração mútua. "O meu maior orgulho na vida é a minha irmã. Não posso nem falar (se emociona). Ela é o meu maior. O coração dela é enorme e é o que mais me encanta nela. A Maiara é a pessoa que mais me trata bem no mundo. Toda vez que alguém precisa dela, ela vai lá e age. Faz acontecer", declarou Maraisa, reforçando os laços que as mantêm unidas dentro e fora dos palcos.A fazenda das artistas, localizada em uma região conhecida pelo turismo e pela pesca, foi palco de um café da tarde regado a boa música e conversas sinceras. Os sucessos "Medo Bobo", "Narcisista" e "Esqueça-me Se For Capaz" embalaram o momento, trazendo nostalgia e alegria ao encontro.