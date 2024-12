Famosos curtem primeiro dia de Carnatal, no RN

Rio - Vários famosos marcaram presença no primeiro dia de Carnatal, na Arena das Dunas, em Natal, no Rio Grande do Norte, na noite desta sexta-feira (6). Com uma programação recheada de sucessos, a maior micareta fora de época começou com Tony Salles, Claudia Leitte e Bell Marques.

Larissa Tomásia, Lumena Aleluia, Rico Melquiades, Gui Araújo, Bia Michelle, Eric Land, Durval Lellys, Michelle Andrade, Amanda e Ruama, Wesley Safadão e Henry Freitas foram algumas das celebridades que curtiram o primeiro dia de festa.



Nesta sexta-feira (6), a micareta iniciou com os blocos O Pai Chegou, de Tony Salles, Largadinho, de Claudia Leitte, e Vumbora, de Bell Marques com a participação dos filhos, Rafa e Pipo Marques. A programação continua neste sábado (7) com os blocos Vem Com o Gigante, de Leo Santana, Vumbora, de Bell Marques, e o da cantora Anitta.

