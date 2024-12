Mc Daniel - Reprodução/Insstagram

Mc DanielReprodução/Insstagram

Publicado 06/12/2024 21:40

Rio - MC Daniel, de 26 anos, fez um desabafo em suas redes sociais nesta sexta-feira (6). Ao publicar uma foto na qual aparece sério, o funkeiro, que espera seu primeiro filho com Lorena Maria, confessou: "Estou passando por um momento difícil, daqueles dias em que a gente quer ficar sozinho, sem ver ninguém", diz.



Mesmo dizendo que não gostaria de ver ninguém, Daniel pediu para ser recebido de forma calorosa pelos fãs. "Estou indo trabalhar no DVD com Dudu, depois tem show e eu queria muito ver meus fãs, queria receber o carinho de vocês que gostam de mim. Preciso disso", declarou o artista.



No início desta semana, Daniel se apresentou ao vivo no Prêmio Multishow e a performance do artista dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto algumas pessoas elogiaram o MC, outras criticaram os vocais dele e o compararam com MC Livinho, que costuma ser muito elogiado em suas performances.

fotogaleria

Vida amorosa

Recentemente, Lorena falou do seu namoro com o funkeiro após ser questionada por um seguidor sobre a ausência do amado e, por isso, decidiu detalhar o namoro, que começou oficialmente em agosto.



"Moramos em estados diferentes. Tenho o meu trabalho aqui, minhas coisas, minha casa e o meu cachorro. Fico um tempo aqui e um tempo lá. Não consigo largar o Rio de Janeiro ainda", contou a empresária. Ela mora na capital carioca, enquanto o funkeiro tem uma mansão em São Paulo.

fotogaleria

Ela ainda falou sobre como se comporta nas redes sociais. "Eu já não sou de ficar expondo muito, mesmo, ainda acho que mostro muito. Sou daquelas que postam assim [com o rosto escondido], mas todo mundo sabe quem é", completou.