Atriz contou estado do ex-marido, que sofre com demência frontotemporal.Reprodução

Publicado 06/12/2024 18:55

Rio - Demi Moore comentou o estado de saúde do ex-marido Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa progressiva, em março de 2023. Durante entrevista à CNN americana, a atriz afirmou que é muito difícil ver o pai de suas filhas passando por essa situação.

"Dada a situação, ele está estável no momento. E eu já compartilhei isso antes, mas eu realmente quero dizer isso com sinceridade. É muito importante para qualquer um que esteja lidando com isso entender onde eles estão [mentalmente]. Obviamente é muito difícil, eu não desejaria isso a ninguém porque tem muita perda, mas também tem muita beleza", disse.