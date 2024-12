Jorge Aragão - Divulgação / Lucas Jones

Publicado 06/12/2024 17:51

Rio - A assessoria de imprensa de Jorge Aragão confirmou nesta sexta-feira (06) que o artista está estável após ser submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula na última semana . Ao, a equipe do cantor disse que logo ele deve receber alta do Hospital São Lucas, em Copacabana, Zona Sul do Rio.