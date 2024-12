Patrícia Ramos e o namorado Luiz Fernando Maximiano - Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2024 16:42 | Atualizado 06/12/2024 16:43

Rio - Patrícia Ramos e o jogador Luiz Fernando Maximiano, que atua pelo Al-Tadamon, do Kuwait, surgiram juntinhos nesta sexta-feira (6), em cliques compartilhados pelo atleta em suas redes sociais. O casal aproveitou o final da temporada de futebol para se encontrar, já que moram em países diferentes. Nos cliques, o atleta aparece com uma mão boba na influenciadora.

Apesar do clima romântico, Patrícia continua no centro de debates nas redes sociais devido a declarações feitas sobre sua visão de relacionamentos. Durante uma conversa recente com Maya Massafera, a influenciadora afirmou que não se relaciona com homens pobres.



"Eu assumi [o namoro] este ano, no dia 12 de junho. Teve pedido e ele quem pediu, claro", contou.

"Sou dessas! Para mim tem que pedir e tem que pagar as contas", afirmou. "Para mim, tem que pagar. Eu já sofro muito pagando minhas conta", continuou.



Questionada sobre se se relacionaria com um homem de menor poder aquisitivo, Patrícia foi sincera: "Não. Bomba! Patrícia Ramos assume que não sairia com um cara pobre."



A influenciadora também refletiu sobre sua experiência no antigo casamento com Diogo Vitório, que terminou em um divórcio conturbado. "Eu vivi tanta coisa no meu antigo relacionamento em relação a isso. Eu que pagava tudo. E hoje eu me relaciono com uma pessoa que mora fora do Brasil e a gente sempre se encontra em algum lugar do mundo, quando tem folga e as agendas se convergem", declarou.