Publicado 06/12/2024 15:46

Rio - Brunna Gonçalves, que espera seu primeiro filho com a cantora Ludmilla, tem compartilhado com seus seguidores detalhes sobre os sintomas que tem enfrentado durante a gestação.

A influenciadora, que já enfrentou o incômodo dos enjoos, agora lida com uma nova sensação: uma fome intensa e quase constante. Em um relato descontraído nas redes sociais, Brunna revelou como a fome tem sido uma surpresa durante a gravidez. "Agora, meu amor, eu acabo de comer e depois que passam cinco minutos, minha barriga está roncando. Como é que você me explica isso? Eu acabei de lanchar e minha barriga está roncando", disse ela.A sensação de fome tem sido tão intensa que até mesmo os posts do Instagram têm o poder de despertar o apetite de Brunna. "Tudo que eu vejo no Instagram me dá vontade de comer. Eu rolo, aparece o McDonald’s e minha boca chega a salivar, coisa de louco! Aí rolo mais um pouquinho e surge macarrão, depois um pão com ovo", compartilhou a influencer, divertindo seus seguidores com a experiência.A cada nova rolagem no feed, Brunna parece ser invadida por uma nova vontade de comer. "Se eu pudesse juntar tudo e comer tudo de uma vez, seria incrível!", brincou ela, deixando claro que a gestação tem mexido com suas preferências alimentares de maneira curiosa e engraçada.