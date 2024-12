Flávia Alessandra recriou final de sua personagem - Reprodução/Instagram

Flávia Alessandra recriou final de sua personagem Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2024 20:11

fotogaleria

Rio - A TV Globo exibiu nesta sexta-feira (06) o último capítulo da reprise de "Alma Gêmea" no Vale a Pena Ver de Novo. Intérprete da vilã Cristina, Flávia Alessandra compartilhou um vídeo em suas redes sociais com um novo final imaginado para a sua personagem."'Alma Gêmea' acabou de chegar ao fim (de novo). Cristina foi uma personagem tão marcante que eu e a @camilapudim decidimos nos juntar e mudar o final da diva. O processo todo foi delicioso e muito, muito divertido! Gostaram do novo fim?", perguntou aos seguidores. "INCRÍVEL! De um lado a criatura mais perversa diretamente do fogo do inferno e do outro o diabo. CRISTINA RAINHA", escreveu Otaviano Costa, marido de Flávia.