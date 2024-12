Vera Fischer - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2024 20:06 | Atualizado 06/12/2024 20:07

Rio - A atriz Vera Fischer está com visual novo! Nesta sexta-feira, 6, a veterana usou as redes sociais para dividir com o público detalhes da repaginada em suas madeixas loiras. Por meio de seu Instagram oficial, a artista mostrou o resultado da mudança nos fios ao lado de seu cabeleireiro no salão de beleza.



Esbanjando beleza e espontaneidade, Vera revelou que decidiu cortar o cabelo e o deixou na altura do ombro. A atriz ainda compartilhou com os seguidores a transformação em dose dupla: além de mostrar as madeixas lisas, ela também posou para as fotos com os fios cacheados.

Satisfeita com o novo visual, Vera Fischer agradeceu o trabalho do profissional responsável pela mudança. "Cabelos curtos by Cos. Sempre gentil, sempre inovador, sempre envolvente. Muito obrigada meu amor. Você sabe o que fica bem em mim e respeita meu gosto. Temos cabelo cacheado e liso. Amo os dois! E vocês, qual preferem?", escreveu na legenda.



A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de elogiar a transformação da veterana, além de exaltarem sua beleza natural. "Eu prefiro os cachinhos, fica muito bem em você, parece uma bonequinha", declarou uma seguidora. "Sempre linda, mas os cachinhos te caíram muito bem", disse outra fã. "Deusa", falou uma terceira.