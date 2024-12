Fernanda Torres é a protagonista de ’Ainda Estou Aqui’ - Divulgação

Publicado 06/12/2024 19:36

Rio - Fernanda Torres celebrou a repercussão do filme 'Ainda Estou Aqui' no exterior em vídeo divulgado nesta sexta-feira (06) em suas redes sociais. Na postagem, a atriz de 59 anos exibe trechos de entrevistas, manchetes e coletivas realizadas para divulgar internacionalmente o longa-metragem.

"'Ainda Estou Aqui' ultrapassa fronteiras! Hoje compartilhamos um pouco da trajetória do filme pelo mundo. Dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, com participação especial de Fernanda Montenegro e grande elenco, o filme recebeu aplausos, prêmios em diversos festivais de cinema e esta semana entrou na lista dos cinco melhores filmes internacionais do ano do 'National Board of Review', uma das mais importantes associações de cinema dos EUA. O filme também entrou na prestigiosa lista de Melhores do Ano da Revista inglesa Sight & Sound", escreveu.