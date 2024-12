Ratinho e Simone Mendes - Reprodução

Publicado 06/12/2024 18:52

Rio - Em um desabafo durante seu programa de rádio, o apresentador Ratinho fez duras críticas à cantora Simone Mendes. Ele afirmou que a sertaneja não é tão amável com os fãs como aparenta ser, o que gerou bastante repercussão nas redes sociais.

Ratinho foi incisivo ao relatar situações em que teria presenciado a atitude de Simone com admiradores. Segundo ele, a cantora seria conhecida por evitar tirar fotos com os fãs. “Desde o começo ela é assim. Ela não é tão bacaninha quanto parece. Ela não tira fotografia. As pessoas vão pedir para tirar foto e ela sai correndo, não é esse amor todo não”, disparou o apresentador durante o MassaFM.

Em sua fala, Ratinho também fez uma comparação entre Simone Mendes e a sua irmã. Ele afirmou que Simaria sempre foi mais acessível e simpática com os fãs do que Simone, ressaltando que essa diferença de atitude gerou uma impressão negativa. A polêmica imediatamente gerou reações nas redes sociais, com fãs e seguidores se dividindo entre apoiar Simone Mendes ou criticar a postura do apresentador.