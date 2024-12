Isabel Veloso - Reprodução

Isabel VelosoReprodução

Publicado 06/12/2024 21:24

Rio - Isabel Veloso está enfrentando novos desafios no tratamento do Linfoma de Hodgkin. Grávida de 28 semanas, de Arthur, seu segundo filho, a influenciadora compartilhou com seus seguidores a recente evolução da doença, que agora se espalhou para seus pulmões.

A revelação aconteceu em uma série de stories no Instagram na última sexta-feira, 6 de dezembro.

Isabel explicou que estava em um hospital em Cascavel para realizar exames de rotina, incluindo ultrassom do bebê, quando um problema inesperado ocorreu. “Eu ia fazer um exame de imagem, ressonância, e tinha ultrassom do Arthur, que faço lá em Cascavel. No final, deu tudo errado. Não deu pra gente fazer essa programação, porque eu tive perda de líquido da bolsa na segunda-feira, foi uma perda considerável. Fiquei perdendo várias vezes. A gente foi para a maternidade e eles me internaram para monitorar”, relatou.

A perda de líquido da bolsa e o quadro de tosse intensa levaram a influenciadora a procurar atendimento médico. "Estou com muita tosse, por isso, não estou falando muito nos Stories. Estou ficando rouca de tanta tosse que eu tenho", disse ela, preocupada com a saúde tanto do bebê quanto da sua.

Durante sua internação, Isabel realizou exames mais aprofundados, incluindo uma tomografia. Os resultados não foram positivos. "Saiu a tomografia e não foi uma notícia que a gente esperava. Internei por um motivo e fiquei internada por outro. O Arthur estava bem, se estabilizou, parou de vazar líquido da bolsa, então não era nada preocupante com ele, era comigo", explicou a influenciadora.

A tomografia revelou que os tumores no tórax de Isabel cresceram, um dos quais atingiu sete centímetros. "Fiz tomografia de tórax pelo meu quadro e constou, infelizmente, que a quimio não fez efeito. Eu já imaginava, porque é uma quimio muito fraca que ia fazer só pra tentar dar uma segurada [na doença] agora que estou grávida. Os tumores que eu tenho no tórax cresceram, não são mais tão pequenos. Quando eu descobri que eles voltaram a crescer, descobri que alguns estavam com sete centímetros. Agora, eles formaram uma massa só", explicou Isabel.

Câncer atinge os pulmões e causa complicações

O avanço do câncer para os pulmões de Isabel foi confirmado. Além de uma massa maior no tórax, a tomografia indicou a presença de nódulos pulmonares e um leve derrame pleural no lado direito. "Além da massa estar maior no meu tórax e comprimir os meus pulmões, eu também estou com nódulos nos pulmões. A princípio, no laudo, estava no lado esquerdo. No lado direito, eu estou com um leve derrame pleural. Eu ainda não tinha chegado nesse estado do câncer estar em alguns dos órgãos, estava no meu pescoço. Agora está nos meus pulmões. Não tem muito o que fazer", disse Isabel, visivelmente abalada pela gravidade da situação.

A gestação e o diagnóstico de câncer trouxe uma nova realidade para Isabel. "Já estou de 28 semanas, então provavelmente o Arthur vai vir antes. Estou bem frustrada. Ainda estou digerindo. Eu não tinha medo antes, mas desde que eu descobri que estou grávida, eu começo a sentir medo. Antes não era um peso caso acontecesse algo comigo, agora é. Tenho que aprender a lidar com essa situação", concluiu a influenciadora.