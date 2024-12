Fernanda Gentil pretende aumentar a família - Reprodução/Youtube

Fernanda Gentil pretende aumentar a famíliaReprodução/Youtube

Publicado 06/12/2024 16:02 | Atualizado 06/12/2024 16:03

Rio - Fernanda Gentil, 38 anos, revelou que pretende ter filhos com a mulher, Priscila, 42. A apresentadora já é mãe de Gabriel, de 9 anos, e ajudou a criar o afilhado Lucas, de 16 anos.

"Nós congelamos óvulos, temos muita vontade. Nos mudamos para uma casa onde cabe mais uma criança. É um assunto que a gente fala bastante. Não temos nada consolidado ainda, mas a única coisa que a gente tem certeza é o que a gente precisa ter certeza, que é que queremos ter um filho juntas.", disse ela no episódio desta sexta-feira (6) do programa MaterniDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Claudia Raia.

A jornalista falou ainda sobre a experiência de decidir se separar do ex-marido Matheus Braga logo após o nascimento de Gabriel: "Já estava numa fase muito difícil e estressante. Tive muito esse lema e tenho até hoje: Tem que valer a felicidade de cada um. A gente, muitas vezes, se engana que evita o divórcio pelo filho, mas muitas vezes, a gente evita o divórcio contra o filho. Ele também sofre, ele já entende o que está acontecendo e ele não merece estar naquele ambiente", disse.



Ela contou que Lucas já estava com 8 anos e Gabriel tinha apenas 6 meses quando decidiu se separar. "Não queria que ele começasse em um ambiente que não estivesse feliz e saudável para os dois. Foi bem doloroso, foi muito difícil. Eu saí para ter filho, tive a licença maternidade e voltei divorciada para o trabalho. E ainda tive que lidar com todo esse lado da vida pública, de dar satisfação e explicar o que aconteceu", completou.