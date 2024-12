Belo comentou depoimento da ex-mulher em documentário - Reprodução/Youtube

Publicado 06/12/2024 16:24

Rio - Belo reagiu ao depoimento de Gracyanne Barbosa para o documentário sobre sua vida lançado pelo Globoplay e disse que sempre existirá mágoas após uma separação. Na produção "Belo: Perto Demais da Luz", a musa fitness afirmou que o ex-marido mente de forma compulsiva.

fotogaleria "Meu documentário não é 'chapa branca'. Não fiz o documentário para me exaltar. Eu fiz um documentário para contar toda a minha história, tudo o que passei e que sofri. Mas os depoimentos que estão lá, da ex-mulher e tudo mais, só uma análise que eu vou fazer: se fosse em outro momento, essa fala seria dessa forma?", questionou o artista no "PodPah".

O cantor levantou a hipótese de a versão da ex-mulher ter sido diferente caso eles ainda estivessem juntos. "Vamos dar uma suposição, com a Viviane, que tem o marido dela, o filho dela, maravilhoso, que Deus abençoe. Sou muito grato a tudo que ela passou comigo, pela história também. Gracyanne também. Mas se estivéssemos juntos, as falas seriam diferentes? Seria outra história? Toda separação existem mágoas, lamentos. Muito mais ficam as coisas que foram ruins do que as que foram boas".