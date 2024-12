Liam Payne e Kate Cassidy - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2024 16:08 | Atualizado 06/12/2024 16:13

Segundo amigos da influenciadora revelaram ao "Page Six", o ex-membro do One Direction dava à namorada uma quantia mensal de US$ 10 mil para suas despesas (mais de R$ 60 mil na cotação atual), além de deixá-la utilizar seu cartão de crédito, gerando um gasto de mais US$ 25 mil (mais de R$ 150 mil).

Apesar de ficar sem o apoio financeiro do namorado, Cassidy, no entanto, não tem uma situação financeira ruim, graças a seu trabalho como influenciadora. "Kate tem dinheiro próprio, então não é como se ela não tivesse onde ficar. Ela não tem o dinheiro que Liam tinha, é claro, mas ela não está quebrada. Ela ganha dinheiro por meio de parcerias de mídia social. Ela não viverá o mesmo estilo de vida que vivia com Liam, mas ela ficará bem", disse um amigo próximo da parceira de Liam Payne.