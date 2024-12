Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram

Bruna BiancardiReprodução/Instagram

Publicado 06/12/2024 15:44

Rio - Bruna Biancardi fez um longo desabafo nos Stories nesta sexta-feira (06) sobre a trend que viralizou nas redes sociais em que as pessoas relembram momentos felizes e as realizações em 2024. A influenciadora comentou que nem tudo que é mostrado na Internet reflete a realidade dos usuários.

fotogaleria "Eu estava vendo aquela trend 'como vou ser triste esse ano se...' em que as pessoas mostram diversas conquistas e queria dar um alerta para vocês. Às vezes a gente fica vendo isso e achando que nosso ano não teve coisas boas, não teve conquistas, mas a maioria das coisas que eu vi mostram só conquistas materiais e eu acho que não é sobre isso, mas sim sobre ver coisas pequenas mesmo as coisas simples", iniciou.

A namorada de Neymar Jr explicou que as pessoas não deveriam valorizar apenas as conquistas materiais. "Meus amigos tiveram um bebê prematuro que ficou meses na UTI. Ontem eles me mandaram um áudio falando que foram para casa e eu até chorei. Eles diziam: 'Nossa, como é bom estar em casa com ele, com as roupinhas dele, com os nossos cachorros. Cada fralda que ele suja e a gente troca damos Graças a Deus que ele tá respirando, que ele tá bem'. Acho que é sobre isso: valorizar as pequenas coisas".

"A gente só mostra o que queremos nas redes sociais, ninguém fica aqui mostrando perrengue, boleto. Tem muita gente que mostra uma coisa que não é. [...] Não se comparem, não se frustrem e nem fiquem chateados achando que a grama do vizinho é mais verde. Valorizem as suas conquistas, mesmo que simples. Façam esse exercício", concluiu.