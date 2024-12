Vitor Belfort se reúne com a família para homenagear irmã desaparecida no dia em que completaria 50 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2024 14:49

Rio - Na noite da última quinta-feira (5), a família de Vitor Belfort realizou uma homenagem a Priscila Belfort, irmã do ex-lutador, que completaria 50 anos de idade. Reunidos, Vitor, a mulher Joana Prado e as filhas do casal celebraram a data com uma comemoração simbólica.



Joana Prado compartilhou o momento nas redes sociais. Em um vídeo, a família aparece cantando "Parabéns" e assoprando uma vela em homenagem à irmã do lutador. "Hoje nossa querida Pri está fazendo 50 anos. Que vontade de te abraçar, te beijar e dizer o quanto te amamos. Feliz aniversário, Pri", escreveu Joana na legenda da publicação.



Durante a homenagem, Vitor Belfort não conteve a emoção e falou sobre a saudade e a dor que o acompanha desde o desaparecimento de Priscila, ocorrido há 20 anos. "Hoje é um dia de lembrança. Muitas pessoas hoje estão lembrando das pessoas que já se foram, mas o desaparecido, na realidade, é um eterno enterro para a família, para quem fica. O que me pegou mais no meu coração hoje foi: 'quantas pessoas ainda em vida não falam com os pais, filhos que não falam com os pais, irmãos que não se falam?'. Então, eu, como irmão, queria poder abraçar a Priscila de novo, que ela conhecesse os meus filhos, que ela conhecesse a minha vida. Faz anos que ela já se foi, a vida é muito passageira. A gente investe o nosso tempo em coisas que não vão gerar o amor verdadeiro e poder amar quem a gente ama em vida. Eu amo a minha família".



Priscila Belfort desapareceu em 9 de janeiro de 2004, aos 29 anos, após sair para almoçar no Centro do Rio de Janeiro, onde trabalhava. Desde então a família nunca parou de buscar informações sobre seu paradeiro. Ao longo dos anos, o caso recebeu diversas denúncias pelo serviço Disque-Denúncia, mas nenhuma pista concreta foi encontrada até o momento.



Em 2024, o mistério do desaparecimento de Priscila ganhou destaque no documentário "Volta, Priscila", lançado no Disney+. A série apresenta detalhes sobre o caso e os esforços incansáveis da família para encontrar respostas.



Joana e Vitor são pais de três filhos: Davi, de 19 anos, Vivi, de 16, e Kyara, de 15. Apesar da dor e do tempo, a família continua se unindo em momentos como este para manter viva a memória de Priscila.