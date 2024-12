Virginia surpreende a mãe com viagem às Bahamas para comemorar os 59 anos - reprodução Instagram

Rio - Na manhã desta sexta-feira (06/12), Virginia e sua família embarcaram para um destino dos sonhos: as Bahamas. O objetivo da viagem? Comemorar os 59 anos de Margareth Serrão, mãe de Virginia. A surpresa emocionou a matriarca, que teve o prazer de ser presenteada com uma camisa personalizada, além de uma série de gestos carinhosos de seus filhos.



Ao entrar na aeronave, Margareth foi recebida com um clima de festa. A bordo, a família apareceu uniformizada com blusas personalizadas, enquanto Virginia e o genro, Zé Felipe, a presenteavam com um bolo e doces. "Bora começar os 59 da Margara. Que Deus abençoe essa viagem", escreveu Virginia na legenda de uma publicação em suas redes sociais, celebrando o momento com todos os familiares.

Margareth também compartilhou a surpresa com seus seguidores nas redes sociais. "Chegando aqui dentro do avião e aí eu chego aqui, tem uma surpresa que a Virginia e o Zé prepararam para mim. Amei, gente. Bolo, doce, parabéns e ainda estou vendo uma sacola aqui. Acho que é um presente", comentou a mãe de Virginia, visivelmente emocionada.



A escolha do destino tem um significado muito especial para Margareth. Desde os tempos em que trabalhava como faxineira, ela nutria o desejo de conhecer as Bahamas, um lugar paradisíaco que parecia distante de sua realidade. Virginia revelou o sonho de sua mãe em um post no Instagram: "Vamos para um lugar que, quando ela era faxineira, ajudou a patroa a arrumar as malas para ir, e ela só ficou imaginando. Agora vamos, em grande estilo, se Deus quiser!"