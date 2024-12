Ana Hickmann ganha cavalo de presente do noivo, Edu Guedes - Reprodução de vídeo

Publicado 06/12/2024 12:11

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, ganhou um cavalo de presente de Natal do noivo, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, de 50. A apresentadora mostrou, em um vídeo compartilhado no seu canal do Youtube, nesta quinta-feira (5), que o amado surpreendeu ao levá-la para um haras no interior de São Paulo.

"Você gosta muito de animais, não só cachorros, você gosta de gatos, de tudo", disse ele, ao dar dicas sobre o presente e mantendo o mistério, enquanto dirigia até o haras. "Tenho uma arca de Noé", brincou Ana.



Ao chegar no destino, o casal conheceu o espaço e andou a cavalo. "Eu adorei que você me trouxe até aqui. Obrigada pela surpresa. Eu amei", agradeceu Ana, dando um beijinho no apresentador.



No final do passeio, Edu revelou qual era o presente da noiva. Ana, então, se emocionou e abraçou animal. "Eu acabei de ganhar um cavalo de presente. Não estou acreditando nisso. É sério que ele vai comigo?", disse a apresentadora, com lágrimas nos olhos.



Assista: