Edu Guedes pede Ana Hickmann em casamento - Divulgação

Publicado 27/06/2024 19:33

Rio - Noivos! Edu Guedes, de 50 anos, pediu Ana Hickmann, de 43, em casamento durante uma viagem para Portugal, na noite desta quinta-feira (27). O casal está em Lisboa para a participação do chef de cozinha no Circuito Estoril de automobilismo.