Liz, filha de Pedro Scooby com Luana Piovani, abraça a madrasta Cintia Dicker em vídeo dos storiesReprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 20:53

Rio - O surfista Pedro Scooby publicou no Instagram o momento em que os filhos reencontram a madrasta Cintia Dicker ao chegaram da casa da mãe, Luana Piovani, que mora em Portugal, nesta quinta-feira (27). A atriz compartilha a guarda com o pai das crianças, que mora no Rio, após separação e sessões de divórcio em que chegaram ao acordo em 2023.

No vídeo, Liz, de oito anos, que é gêmea de Bem, é abraçada pela modelo e logo em seguida vai animada até Aurora, de um ano, fruto do relacionamento do ex-BBB com a nova namorada. Dom, de 12 anos, também aparece nos stories brincando com os irmãos.

Anteriormente, no mesmo dia, a atriz que protagonizou briga recente com Neymar postou um desabafo nas redes sociais sobre sentir saudade dos pequenos, a partir de um poema de Caio Fernando Abreu. "O médico perguntou: 'O que sentes?'. E eu respondi: 'Sinto lonjuras, doutor. Sofro de distâncias'", diz o texto. "Quem inventou a distância não conhecia a saudade'", complementou a loira.