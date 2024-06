MC Daniel muda visual após corte químico no cabelo - Reprodução

Publicado 27/06/2024 19:53

Rio - MC Daniel utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (27), para revelar que precisou mudar o visual. Em seus stories do Instagram, o cantor explicou que teve um corte químico após platinar as mechas e mostrou o resultado.

fotogaleria

"Fui platinar o cabelo, olha o que aconteceu", disse ao mostrar o resultado. "Acabei de sair do dentista também, tomei anestesia aqui. Estou com a cara torta. Olha, mano. Jesus Cristo. Vou raspar tudo", complementou.

Em seguida, MC Daniel publicou um vídeo do cabelo raspado e brincou: "Até assim eu fico bonito". O artista, então, resolveu platinar os fios novamente.