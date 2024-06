Ariana Grande no podcast "Podcrushed" - Reprodução / Youtube

Ariana Grande no podcast "Podcrushed"Reprodução / Youtube

Publicado 27/06/2024 17:52

Rio - A popstar Ariana Grande revelou, em entrevista ao podcast "Podcrushed", que é fascinada por serial killers, assassinos em séries, e em especial, Jeffrey Dahmer, c ujos crimes foram retratados na série da Netflix "Dahmer", lançada em 2022 . O comentário resultou em criticas das famílias de uma das vitimas, que vieram a público nesta quinta-feira (27).

"Eu era apaixonada por serial killers quando era mais nova. Anos atrás, antes da série 'Dahmer', eu estava em uma sessão de perguntas e respostas com fãs jovens. Era um grupo de jovens, mas ele estavam com os pais. Um deles me perguntou: 'Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria?", relembrou a diva.

Evan Peters vive o serial killer Jeffrey Dahmer em série da Netflix Divulgação



Em seguida, a artista contou que pediu permissão aos pais do jovem para dizer a verdade e revelou seu sonho bizarro. "Eu falei: 'Jeffrey Dahmer é muito fascinante. Eu acho que amaria tê-lo conhecido, talvez na companhia de outra pessoa ou algo do tipo. Mas tenho dúvidas'. Os pais disseram algo tipo: 'Explicamos mais tarde, querido'".



Shirley Hughes, mãe de Tony Hughes, um rapaz com deficiência auditiva que foi uma das vítimas do psicopata em 1991, considerou a fala de Ariana Grande como problemática, em entrevista ao tabloide americano TMZ: "Para mim, parece que ela está doente da cabeça. Não é chique ou engraçado dizer que gostaria de jantar com ele. Também não é algo que você deva dizer aos jovens, o que ela diz que fez".