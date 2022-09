’Dahmer: Um Canibal Americano’ ultrapassa ’Stranger Things’ e se torna a série mais assistida da Netflix - Divulgação

Publicado 28/09/2022 13:56

Rio - A série "Dahmer: Um Canibal Americano" tem alcançado uma audiência impressionante desde que foi lançada, na última quarta-feira, na Netflix. A produção de Ryan Murphy registou os maiores índices desde o lançamento da quarta temporada de "Stranger Things", alcançando 196,2 milhões de pessoas.

A série de "true crime", um gênero que vem conquistando cada vez mais espaço, ultrapassou "Round 6", "All of us are dead", "Stranger Things", "You" e "Inventando Ana". Dividida em 10 episódios, "Dahmer: Um Canibal Americano" retrata a maneira como Jeffrey Dahmer, interpretado por Evan Peters, conseguiu escapar das sentenças de prisão pelas mortes que cometeu.

Recentemente, a família de uma das vítimas criticou a produção e disse que ela traz de volta todos os traumas causados pelo serial killer. "Eu não estou dizendo a ninguém sobre o que assistir. Eu sei que a mídia de true crime é enorme agora, mas se você está realmente curioso sobre as vítimas, minha família (os Isbells) está furiosa com essa série", disse Eric, primo de Errol Lindsey, que foi morto pelo assassino aos 19 anos.

"Está nos retraumatizando repetidamente, e para quê? De quantos filmes/séries/documentários precisamos?", questionou no Twitter.