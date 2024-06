Eloy Casagrande, ex-Sepultura, é o baterista do Slipknot - Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 16:55

Rio - Agora que faz parte da banda Slipknot, uma das maiores do estilo heavy metal, Eloy Casagrande, ex-baterista do Sepultura, parece estar agradando os companheiros. O guitarrista Jim Root foi um dos que rasgou elogios ao músico brasileiro que substituiu Jay Weinberg.

Em entrevista à "Revolver Magazine", Jim Root falou sobre a chegada de Eloy à banda. "Eloy foi o único que foi corajoso o suficiente para entrar na sala conosco. Havia um punhado de outras pessoas que estávamos olhando, e nenhuma delas queria tocar conosco. Eles só queriam fazer suas próprias coisas e enviar — uma coisa muito TikTok, sabe? E nós pensamos: 'Não é assim que funciona, cara'. Eloy reorganizou sua agenda para vir nos ver", contou.

"Ele estava tão faminto para tocar e ver o que aconteceria que ficamos imediatamente impressionados só com isso. Ele não entendeu imediatamente — conhecê-lo era tão importante quanto tocar com ele — mas quando tomamos essa decisão, pensamos: 'Vamos contar ao mundo agora. Ele mereceu'. Nosso público está tão acostumado a nos ver guardando as cartas, mas para mim foi mais revigorante simplesmente dizer: 'É, ele é o nosso cara'", disse ele sobre a rápida revelação da identidade do brasileiro.

Ao falar sobre o baterista brasileiro, Jim Root não economizou nos elogios. "Ele é como uma espécie de mestre Jedi da bateria, o que é inspirador para mim. Ele me faz querer ser um guitarrista melhor para corresponder às suas habilidades, sabe?", revelou ele.

O guitarrista ainda revelou que Eloy é viciado em música e está sempre tocando algo. "Ele é um cara super legal. Ele é muito quieto, mas apenas vive, come e respira bateria. Se ele tiver um momento ocioso, ele terá um bloco de prática ou um kit de prática à sua frente", disse ele, que recentemente se mudou para uma casa que possui um estúdio e recebeu um pedido inusitado de Eloy: "Eloy disse: 'É possível que eu possa ficar na sala com a bateria?' Literalmente às sete da manhã seguinte, eu pude ouvir a bateria tocando no meu estúdio", contou Jim aos risos.