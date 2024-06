A personagem Ansiedade foi dublada por Tata Werneck - Reprodução / Instagram

A personagem Ansiedade foi dublada por Tata WerneckReprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 13:23

Tata Werneck discutiu com um internauta no X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (27) por causa da sua participação no filme 'Divertida Mente 2' como dubladora e rebateu um xingamento.

"Depois de assistir Divertidamente, eu quero mais é que a Tata Werneck vá tomar no c*, papo reto", escreveu a pessoa, que foi respondida minutos depois pela apresentadora: "Vai você, filho da p*. Misturar filme da Disney com realidade. Tá precisando de ajuda", disparou.

fotogaleria

O usuário que a xingou respondeu que era fã do trabalho dela, mas não foi o suficiente para impedir os comentários de pessoas rindo da invertida.

Tata dubla a personagem Ansiedade na nova produção da Pixar, lançada no Brasil na última quinta-feira (20). Mundialmente, o longa já tem a maior bilheteria em 2024.