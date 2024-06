Preta Gil ganha declaração de O Kanalha - Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 12:33

Rio - Danrlei Orrico, de 25 anos, mais conhecido como "O Kanalha", compartilhou, nesta quarta-feira (26), uma declaração para Preta Gil, de 49. Em um post no Instagram, o cantor, apontado como affair da artista, a encheu de elogios e destacou a importância da sua amizade.

"Sem dúvidas, uma das pessoas mais f... que existe nesse mundo. Te amo. Obrigado por todos os conselhos e puxões de orelha (risos). Que a nossa amizade seja indestrutível", escreveu o cantor. Preta logo respondeu: "Indestrutível", adicionando um "te amo" com um emoji de coração.Desde janeiro, circulam rumores de um possível relacionamento dos dois , com trocas de elogios nas redes sociais e aparições públicas juntos. Em uma dessas ocasiões, no início de abril, o cantor participou do TVZ na Multishow, onde Preta Gil é a apresentadora desta temporada do programa.