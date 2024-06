Primeiras fotos de Vanessa da Mata como Clara Nunes para musical são divulgadas - Reprodução/ Priscila Prade

Publicado 27/06/2024 22:30

Rio - As primeiras fotos de Vanessa da Mata caracterizada como Clara Nunes para o musical "Clara Nunes, A Tal Guerreira", foram divulgadas nesta quinta-feira (27). O espetáculo, que celebra a trajetória da cantora que marcou o país, estreia dia 2 de agosto, em São Paulo.

Nas imagens disponibilizadas pelo jornalista Hugo Gloss, os admiradores das artistas ficaram impressionados com a semelhança entre as duas. "Para quem é realmente fã de clara Nunes sabe a semelhança entre Clara e Vanessa! Ela é a melhor para interpretar Clara", afirmou um internauta. "Perfeição! Incorporou a Clara totalmente. Salve", disse outra. "Simplesmente perfeita! Idêntica", pontuou uma pessoa.

Idealizado por Vanessa, com direção e adaptação de Jorge Farjalla, o musical conta com diversas canções de Clara. "É um dos desafios mais importantes e bonitos de toda a minha carreira. Já rodei pelo Brasil me apresentando com minhas turnês nos mais variados teatros, mas interagir com esse mesmo espaço, através de um prisma teatral e interpretar esse ícone brasileiro, é uma imensa responsabilidade. Responsabilidade essa que dividirei com a talentosíssima Badu Morais, que irá interpretar Clara Nunes em algumas das sessões que não conseguirei estar presente devido a shows previamente fechados", disse a cantora.