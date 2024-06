Marido de Gretchen compartilha antes e depois de procedimentos estéticos - Reprodução / Instagram

Marido de Gretchen compartilha antes e depois de procedimentos estéticosReprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 21:53 | Atualizado 27/06/2024 21:54

Rio - Esdras de Souza compartilhou, nesta quinta-feira (27), um antes e depois de quando começou relacionamento com Gretchen, em 2020, celebrando as mudanças físicas que passou, fruto de dieta, treino e procedimentos estéticos.

"Evolução é necessária. Estou muito feliz com todas as mudanças que aconteceram na minha vida. Minha gratidão a Deus, a Nossa Senhora de Nazaré e, em especial, a minha amada esposa", escreveu ele, em inglês, nos stories do Instagram.

fotogaleria

"Jamais ou em qualquer momento de minha vida fui feliz como eu era. Como eu era nunca foi e nunca seria sinônimo de saúde. Como eu era só me trazia noites mal dormidas, frustrações estéticas, em todos os sentidos, psicológicas e muito mau humor", continuou ele.

De lá para cá, o músico fez um implante capilar por conta de calvície, uma lipo HD, fez harmonização facial, mexeu no nariz e colocou lente nos dentes, além de ter perdido peso e entrado na academia. "Ainda bem que não sou mais como eu era. Escolhi ser feliz e bonito, e nunca mais ser como eu era", concluiu o 18º da cantora.