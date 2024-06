Fafá de Belém agradece carinho após sofrer acidente doméstico - Reprodução

Publicado 27/06/2024 21:57

Rio - Fafá de Belém utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (27), para agradecer o carinho que recebeu após contar que teve uma lesão no joelho após cair em tapete de casa . Em seu Instagram, a cantora atualizou seu estado de saúde e falou sobre respeitar os próprios limites.

"Amores, passando aqui pra agradecer pelo carinho comigo! Sigo obediente e vou dando notícias", escreveu na legenda da publicação. No vídeo, Fafá afirmou que está fazendo os exames e refletiu sobre a dedicação ao seu trabalho ao longo de sua carreira.

"Estou aqui me cuidando, fazendo todos os meus exames para ver quando é que eu posso voltar as minhas atividades em pleno. A vida da gente é uma caminhada para frente e a gente tem que caminhar com saúde, respeitando nosso tempo, respeitando o tempo do nosso corpo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 17 anos, e nessa caminhada de quase 50 anos de carreira eu sempre trabalhei mais do que eu me perguntei se podia", afirmou.

"Gosto de trabalhar, adoro, sou hiperativa, mas chega uma hora que a gente tem que começar a avaliar o que vale a pena e não só no trabalho, em tudo. O que vale a pena você fazer? Por quem vale a pena você se esforçar? Para quem vale a pena você ir até o último limite do possível para poder estar próximo na vida, no amor, no trabalho, na amizade?", disse em outro trecho do vídeo.

Além de agradecer o carinho que tem recebido, Fafá falou sobre os comentários negativos que recebeu. "Na postagem de ontem eu vi coisas muito carinhosas e eu estou aqui para agradecer isso. Mas também vi muita crueldade de pessoas que estão secas de amor, pessoas que perderam a noção do outro. Uma pessoa chegou a dizer que torcia para eu não me recuperar tão rapidamente porque eu era de um partido 'x'. Então, acho que a saúde mental é urgente nesse país. Porque alguém estar bem consigo, não precisa gostar do outro para desejar o melhor, alguém que está em paz com seu coração não deseja que o outro não se recupere", refletiu.

