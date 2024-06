Fafá de Belém sofre acidente doméstico e cancela shows - Reprodução

Publicado 26/06/2024 18:54

Rio - Fafá de Belém revelou, nesta quarta-feira (26), que sofreu um acidente doméstico e vai precisar cancelar seus shows. Em seu Instagram, a cantora contou que teve uma lesão no joelho após cair em um tapete de sua casa e vai ficar de repouso absoluto. Apesar do susto, a artista afirmou que está bem.

"Oi, meus amores!! Primeiramente, está tudo bem! Tive um pequeno acidente doméstico causado pela minha distração já conhecida por todos (risos). Vou ter que fazer repouso, e por isso estarei em falta com amigos queridos em alguns compromissos nas próximas semanas! Obrigada a todos pela compreensão. Agora, partiu colocar as séries em dia (risos)", escreveu na legenda da publicação.

No vídeo, a artista deu mais detalhes sobre o ocorrido. "Eu dei um 'trupicão' no domingo, não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos, vocês sabem que eu sou distraída (risos), e desse 'trupicão', eu tive uma lesão no joelho. Então, estou super chateada porque eu tinha uma programação intensa de coisas com pessoas que eu amo, lugares que eu amo, mas não vou poder cumprir. Eu ainda estava nos procedimentos de radiografia, tomografia e tal e meu médico prescreveu repouso absoluto", lamentou.

Fafá se apresentaria no Festival de Parintins neste fim de semana, no Amazonas. "Tudo organizado para ver aquele festival maravilhoso, mas não consigo. É muito tempo de avião e uma lesão que eu tive no joelho, não posso ficar tanto tempo com a perna dobrada", disse.

