Henri Castelli posta clique raro ao lado do filho com Isabeli FontanaReprodução / Instagram

Publicado 26/06/2024 16:38 | Atualizado 26/06/2024 16:41

Rio - Henri Castelli, de 46 anos, fez uma declaração nesta quarta-feira (26) para o filho, Lucas Fontana, de 17, fruto do seu antigo casamento com a modelo Isabeli Fontana, de 40. Nas redes sociais, o ator compartilhou uma foto ao lado do jovem.

"Ser o seu pai é a razão do meu sorriso todas as manhãs. Eu te amo, meu filho. Te amo", escreveu o artistas na legenda da publicação.



Nos comentários, os seguidores se impressionaram com a semelhança entre pai e filho. "A xerox do pai", disse a fã. "Ele já está um rapaz, o tempo passou tão rápido! Lindo igual o pai", elogiou outra. "Que lindos!!! Estar perto de quem a gente ama, é a maior felicidade!!! Aproveite cada momento", acrescentou mais uma.

Recentemente, Henri relembrou a relação com Isabeli, durante sua participação no podcast "Papagaio Falante". Os dois tiveram um relacionamento de cinco anos. "Dei sorte de casar e largar. A melhor coisa do nosso casamento foi a festa, a lua de mel e meu filho", disse ele, na ocasião.