Repórter portuguesa fala rápido e MC Cabelinho não entendeReprodução / TikTok

Publicado 26/06/2024 15:41

Rio - MC Cabelinho ficou um tanto perdido ao ser entrevistado por uma repórter portuguesa depois de se apresentar no Palco Tejo do Rock in Rio Lisboa, neste domingo (23). Ines de Brito Nogueira, da rádio "Mega Hits" falou muito rápido, o que fez com que o funkeiro não entendesse devido ao sotaque.

"O que?", respondeu MC Cabelinho para a pergunta feita pela repórter portuguesa. Em seguida, ela o perguntou novamente, de forma mais lenta desta vez, e o funkeiro contou que gravou com dois artistas portugueses enquanto esteve no país europeu.

No TikTok, Ines compartilhou o trecho da entrevista e brincou: "Quando falas português de Portugal demasiado rápido e o MC Cabelinho não te entende", escreveu ela com um emoji de riso. Na legenda, ela ainda afirmou: "Tenho que treinar o meu sotaque".

Nesta quarta-feira (26), a reação de MC Cabelinho viralizou nas redes sociais. No X, antigo Twitter, internautas riram da rapidez da fala da repórter. "Mas ela nem se esforçou pra falar também, falou pra dentro", disse um perfil. "A reação dele é a minha quando meu dinheiro bate na conta e logo vai embora", riu outro. "Para quem não entendeu, segue a legenda: 'Muito bem vindo a Portugal mais uma vez, pkahshru Mega Hits quero saber uma coisa, kahxudu jajsorUwiduifjf jsieieicjdi queres me explicar?'", brincou um terceiro.